Мир 15 июня 2023, 15:58 Посол ОАЭ Мохаммад Ахмад Аль-Джабер высказался о сотрудничестве с Россией Посол ОАЭ Мохаммад Ахмад Аль-Джабер заявил, что страна намерена развивать отношения с РФ

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Посол Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммад Ахмад Аль-Джабер прибыл на Петербургский международный экономический форум. В беседе с «Вечерним Санкт-Петербургом» он ответил на вопросы об отношениях страны с Россией.

По словам посла, ОАЭ нацелены на развитие международных отношений с Россией. Он подчеркнул, что страны на протяжении длительного времени связывает сотрудничество в политическом, экономическом, а также гуманитарном направлениях.

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«ОАЭ строят свои отношения со всеми странами на основе транспарентности, важности наведения мостов и с учётом общих интересов. Продолжением этого подхода является визит президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Российскую Федерацию в прошлом году», — рассказал дипломат.