Посол Линхарт возглавит МИД Австрии
Бывший глава МИДа Шалленберг покинет пост из-за обвинений его канцлера в коррупции
На пост нового главы австрийского МИДа назначили бывшего посла во Франции Михаэля Линхарта. Он сменит на этой должности Александра Шалленберга, который уйдет после отстранения от работы канцлера Себастьяна Курца из-за обвинений в коррупции. Об этом написало издание Kronen Zeitung.
Линхарт был послом от Австрии во Франции с 2018 года, а на дипломатической службе он находится с 1986 года. За это время он занимал различные должности в посольствах Австрии в Эфиопии, Сирии и Хорватии. После 2007 год Линхарт был назначен послом в Афинах, а с 2013 года служил генеральным секретарем в министерстве иностранных дел, сообщили «Известия».
Себастьян Куц объявил о своей отставке 9 октября. В связи с расследованием о коррупционном деле он принял решение сложить с себя полномочия главы правительства. При этом Курц останется председателем Австрийской народной партии и депутатом национального совета.