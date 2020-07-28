Посол Латвии в РФ предположил, что НАТО не станет нарушать основополагающий акт

«Я не думаю, что НАТО предпримет шаги, каким-либо образом нарушающие основополагающий акт 1997 года. В этом документе не указан предельный количественный состав войсковых соединений на определённых территориях, но все специалисты, участвовавшие в переговорах, знают, что речь идёт об уровне бригады. В странах Балтии или Польше нет планов по размещению сил на таком уровне», — поделился своим мнением посол.

По его словам, НАТО старается выполнять все обязательства, прописанные в данном документе. Он подчеркнул, что военные в странах Балтии и Польше были размещены в связи с тем, как Альянс смотрит на потенциальные угрозы на конкретных направлениях. На это повлияли решения на уровне НАТО.

Риекстиньш отметил, что у него нет информации об увеличении количества военного контингента, так как подобные вопросы Альянс решает на базе консенсуса.