Посол Латвии объяснил нежелание ЕС принимать Украину в сообщество

Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс заявил, что в ЕС отсутствует общее понимание европейской перспективы Украины. По его словам, часть стран сообщества не видят оснований для его расширения. Его слова процитировала «Европейская правда».

«Я не хотел бы спекулировать о 10, 20 или 30 годах (сроках возможного принятия Украины в ЕС — прим. ред.). Ведь на сегодня у нас нет общего понимания в Европейском союзе о европейской перспективе Украины», — заявил Пойканс.

Дипломат также отметил, что членство в ЕС — вопрос консенсуса 27 стран-участников сообщества. А пока его не будет, очень трудно говорить о сроках. Пойканс подчеркнул, что эти 27 стран имеют очень разные взгляды относительно Украины. Часть из них пока даже не видят оснований для расширения Евросоюза.

Но страны, которые не выступают против принятия новых членов в сообщество, хотят видеть в нем те государства, которые уже готовы к вступлению. По мнению дипломата, никто не хочет получить новые проблемы.

Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что единая армия Евросоюза может вызвать раскол в безопасности Европы и никогда не сможет заменить собой НАТО.