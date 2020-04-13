Посол КНР в России: пропаганда против Китая стала популярной в США

По информации «Экономики сегодня», Ханьхуэй обратил внимание на развитие проблем из-за менталитета холодной войны и политики односторонних действий.

«Америка рассматривает Китай как стратегического конкурента и делает все возможное, чтобы сдержать развитие Китая. Некоторые политики агитируют и продвигают меры разъединения и другие методы, чтобы усилить так называемую игру великой державы, посредством методов запугивания тщетно пытаются мобилизовать другие западные страны, чтобы они не сотрудничали с Китаем, тем самым обеспечивая так называемое лидерство США», — пояснил посол.

Дипломат уточнил, что в Штатах Китай принижали за закрытие городов.

«США стали страной с наибольшим числом новых случаев заражения COVID-19 в мире, финансовый рынок неоднократно перегорел, остается лишь перекладывать недовольство населения политиками и обеспокоенность вопросами здравоохранения на „угрозы“ Китая», — заключил Ханьхуэй.