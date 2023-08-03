Мир 03 августа 2023, 08:58 Посол Китая предупредил, что НАТО может спровоцировать холодную войну Посол КНР Чжан: действия НАТО в Азии могут спровоцировать холодную войну Викимедиа

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Расширение Североатлантического альянса на восток только усилит напряженность в регионе, дело может дойти даже до холодной войны. Такое заявление сделал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в интервью ТАСС.

«Продвижение НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, лишь усилит региональную напряженность, <…> спровоцирует конфронтацию между лагерями и даже новую холодную войну», — сказал он.

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По его мнению, альянс своими действиями усилит гонку вооружений, недоверие сторон друг к другу и отправит атмосферу регионального сотрудничества. Чжан Ханьхуэй считает, что в современном мире государства зависят друг от друга, они «интегрированы в сообщество единой судьбы».

По его словам, правильным выбором в построении отношений между странами сейчас является взаимовыгодное сотрудничество, открытость и инклюзивность. Дипломат отметил, что менталитет холодной войны и противостояния сторон не соответствуют требованиям современности.