23 декабря 2022, 10:23
Посол Кении заявил, что жители Африки знают Путина и Россию
Посол Кении Огуту ответил на слова Борреля о том, что в Африке не знают Путина
Люди в Кении прекрасно знают, где находится Российская Федерация, никаких проблем с этим нет. Такое заявление интервью РИА «Новости» сделал посол этой страны в России Бенсон Огуту. Так он ответил на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
Он во время заседания Европарламента, которое было посвящено борьбе с иностранным вмешательством, усомнился в знаниях жителей Африки относительно личности президента РФ Владимира Путина и нахождения Донбасса. Боррель также усомнился в искренности африканцев, которые поддерживают Россию.
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«Это его (Борреля — прим. ред.) мнение», — сказал Огуту.
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По его словам, отношения с РФ продолжают развиваться уже 59 лет.
«Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем», — подчеркнул посол.
Путин также отреагировал на заявление Борреля. Российский лидер сказал, что Африка прекрасно знает, где находится Россия. Также жители этого континента знают, какую роль страна сыграла в освобождении их от колониализма.
Африка
Владимир Путин
Европарламент
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