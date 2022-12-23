23 декабря 2022, 23:52
Посол Кении Огуту заявил, что страна увеличит поставки чая в Россию
Кения планирует повысить поставки чая в Россию. Такой информацией поделился посол страны в РФ Бенсон Огуту. Об этом сообщили «Аргументы недели».
Власти страны хотели бы продавать в Россию и другие товары, а также приобретать российскую продукцию. Дипломат подчеркнул, что на данный момент правительство Кении разрабатывает стратегию по увеличению поставок.
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Сейчас товарооборот между странами составляет 400 миллионов долларов. Страна поставляет в Россию чай, кофе, овощи и цветы, написало «Агентство Бизнес Новостей».
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