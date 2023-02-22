Мир 22 февраля 2023, 23:54 Посол Келин рассказал, что готова обсуждать Россия в случае переговоров с Украиной Посол Келин заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной РИА «Новости»

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Россия готова к мирным переговорам в любое время. Москва могла бы обсудить вопросы безопасности для РФ, а также отказ Киева от запрета всего русского, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью радиостанции LBC.

«У нас была хорошая попытка в апреле, но потом Украина в одностороннем порядке вышла из них. Для этого не было причин, но мы понимаем, что это была разнарядка [Запада]», — пояснил российский дипломат.

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По его словам, со стороны Украины для России не должна исходить угроза. Это простые условия для переговоров. Однако в Киеве даже не рассматривают возможность диалога, добавил Келин.

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На вопрос о том, можно ли создать мониторинговую миссию под эгидой международных организаций для урегулирования кризиса в Донбассе, посол ответил — такой формат вряд ли будет эффективным.

Схожие полномочия имела миссия ОБСЕ, но ее представители не справились со своими функциями. Организация действовала в интересах западных государств. Ранее Келин заявил, что Россия не планирует использовать ядерное оружие на Украине.