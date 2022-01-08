Посол Казахстана заявил, что видел памятки по захвату госучреждений

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев заявил, что на «некоторых ресурсах» видел памятки по захвату госучреждений. При этом он отметил, что не наблюдал вмешательства в дела страны на дипломатическом уровне.

«Есть, конечно же, как наш президент [Касым-Жомарт Токаев] отметил, определенное вмешательство. Во всяком случае, я на паре-тройке ресурсов видел: конкретно расписывалось, как надо захватывать те или иные учреждения, прямо памятки были», — сообщил Кошербаев в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам посла, аналогичные ресурсы публиковали информацию во время беспорядков, которые охватили Белоруссию после выборов президента. Также он подчеркнул, что на дипломатическом уровне нет явного вмешательства в дела Казахстана.

«Как такового его нет. Если такое есть, то на уровне идеологическом. Официально, на государственном уровне, естественно, ничего такого не происходит», — заявил Кошербаев.

Жители Казахстана стали устраивать митинги после Нового года. Они вышли на улицы городов и-за повышения цен на сжиженный газ. В ночь на 4 января мирные протесты переросли в беспорядки. Президент страны обратился за помощью в ОДКБ, после чего в республику направили миротворцев.