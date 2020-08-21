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    21 августа 2020, 14:35

    Посол Южной Кореи: в этом году ожидаем визит Путина

    Дарья Морозова

    Посол Республики Корея Ли Сок Пэ заявил, что в этом году правительство ожидает визит президента России Владимира Путина. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным RT, он уточнил, что встречу нужно назначить с учетом эпидемической ситуацией и расписания лидеров обеих стран.

    «По дипломатическим каналам наши государства ведут тесные консультации по вопросу организации этого визита», — рассказал Ли Сок Пэ.

    Также он добавил, что надеется на повышение уровня корейско-российских отношений.

    Новости SMI.FM