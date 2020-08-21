Посол Южной Кореи: в этом году ожидаем визит Путина

По данным RT, он уточнил, что встречу нужно назначить с учетом эпидемической ситуацией и расписания лидеров обеих стран.

«По дипломатическим каналам наши государства ведут тесные консультации по вопросу организации этого визита», — рассказал Ли Сок Пэ.

Также он добавил, что надеется на повышение уровня корейско-российских отношений.