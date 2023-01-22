Мир 22 января 2023, 11:14 Посол ЮАР назвал число претендентов на вступление в БРИКС Посол ЮАР Макетука: на вступление в БРИКС претендуют около 13 стран РИА «Новости»

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Около 13 стран заинтересованы во вступлении в БРИКС, заявил РИА «Новости» посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука. По его данным, почти половина из этих претендентов уже подали заявки на присоединение к организации.

«Есть страны, которые официально подали заявки, их шесть, а есть страны, которые выразили интерес», — уточнил Макетука.

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Он добавил, что приоритет будет у тех государств, которые уже подали заявки. Среди кандидатов — Алжир и Египет, Иран, Бахрейн, ОАЭ и Саудовская Аравия.

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В БРИКС приветствуют расширение организации, отметил посол. Вместе с тем он указал на необходимость определить модальности для принятия новых членов.

«Со стороны ЮАР могу сказать, что мы тоже выступаем за расширение, но для этого нужны <…> критерии», — пояснил Макетука.

ЮАР вступила в БРИКС в 2010 году. С тех пор организация не принимала новых участников. Формата для вступления других стран пока нет, добавил посол.

По его словам, этим вопросом ЮАР займется на посту председателя. Расширение БРИКС будет одним из приоритетов, заключил Макетука.