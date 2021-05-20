Посол Израиля рассказал, как жителей предупреждают об авиаударах

В Израиле заранее предупреждают население о готовящемся авиаударе. Это делают тремя способами. Информацией поделился посол Израиля Александр Бен Цви.

Предупредить жителей можно с помощью телефонных звонков, листовок или «стука по крыше» — предупредительного удара.

«У нашей разведки есть хорошие данные, и мы знаем, кто где живет. И людям звонят по телефону, говорят: „Вы знаете, через 10 минут что-то произойдет“», — передал РБК слова посла.

Что касается листовок, то тут механизм простой. Гораздо интереснее кажется третий способ — «стук по крыше». Для этого используется ракета, в которой абсолютно нет взрывчатки, она просто ударяет по крыше. Все слышат этот звук и понимают, что скоро по этому дому будет нанесен настоящий удар. За это время люди должны успеть эвакуироваться.

Дипломат также рассказал, что действия палестинского движения ХАМАС, признанного террористическим в ряде стран, вынуждают израильскую сторону отменить запланированные авиаудары.

«Очень часто ХАМАС с помощью оружия заставляет жителей оставаться в этих домах, надеясь на то, что из-за того, что там есть мирные жители, Израиль не будет обстреливать», — сказал Бен Цви.

Бывали случаи, когда людей выводили на крышу, показывая, что там живет мирное население. В результате Израиль отменяет некоторые операции.

По данным СМИ, режим прекращения огня между сектором Газа и властями Израиля может начать действовать с 21 мая.