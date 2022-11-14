Мир 14 ноября 2022, 07:45 Посол Израиля раскритиковал Украину из-за резолюций в ООН Посол Бродский обрушился с критикой на Украину из-за антиизраильских резолюций в ООН piqsels

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Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский осудил действия киевского режим. Все дело в том, что украинская сторона поддержала антиизраильские резолюции в ООН.

«Крайне разочаровывает поддержка Украиной резолюции ООН „Действия Израиля“, которая отрицает связи евреев с Храмовой горой и требует консультативного заключения Международного суда, крайне разочаровывает», — написал дипломат в Twitter.

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По его словам, такие действия Украины не способствуют укреплению отношений с израильской стороной.

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Четвертый комитет Генеральной Ассамблеи ООН (Комитет по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации. — прим. ред.) одобрил проект резолюции под названием «Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим».

Пресс-служба ООН опубликовала релиз, где говорится, что резолюцию поддержали 98 государств, 17 оказались против, еще 52 воздержались.

Ранее Украина также выступила с поддержкой резолюции «Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке». Документ, как утверждается, также выступает против интересов Израиля. Об этом написало РИА «Новости».