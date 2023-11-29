Мир 29 ноября 2023, 17:03 Посол Израиля озвучил число взятых в плен россиян в секторе Газа Израильский посол Бен Цви: в плену ХАМАС остались семь россиян Mohammed Alaswad/Keystone Press Agency/globallookpress

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Семь россиян остались заложниками ХАМАС в палестинском анклаве. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви, сообщило РИА «Новости».

Он напомнил, что Россия и Израиль находятся в постоянном контакте и внимательно следят за ситуацией с пленными.

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«Насколько нам известно, [пленных было] восемь, включая молодого человека, которого освободили. Поэтому сейчас — семь человек», — указал посол.

МИД России объявил о включении в список заложников для обмена 13-летней девочки, которая является дочкой российского гражданина. Дипломаты обратились к ХАМАС с просьбой о ее освобождении, сообщил RT.

Ранее палестинское движение согласилось отпустить несколько заложников с российским гражданством вне сделки с Израилем. Такое решение ХАМАС принял, чтобы выразить признательность президенту России Владимиру Путину за его позицию по ситуации в секторе Газа. Сколько именно россиян освободят, замглавы политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук не уточнил.