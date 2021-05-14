Посол Израиля назвал единственное условие для прекращения ударов по сектору Газа

Израиль готов на прекращение огня. Но после того, как палестинские группировки прекратят обстрелы. Об этом в заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Да, чтобы они прекратили стрелять. И все. Это наше единственное условие», — сказал он в интервью РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что палестинским властям следует заняться вопросами здравоохранения, экономики, строительства канализаций и организацией обучения в Газе.

«Они же вроде как ей руководят? Пусть занимаются тем, чтобы жителям Газы хорошо жилось, <…> а не пускают ракеты по Израилю», — сказал посол.

В МИД России ранее заявляли, что Москва озабочена ситуацией в Израиле и решительно призывает стороны избегать шагов, ведущих к эскалации насилия, сообщало РИА ФАН.

Как отмечает «Газета.ru», по Израилю из сектора Газа с начала эскалации было выпущено 1800 ракет. Погибли пять человек, в том числе один военный. По данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов погибли 109 палестинцев.

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ поручил доложить ему об обострении конфликта между Израилем и Палестиной.

«Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности», — подчеркнул он.