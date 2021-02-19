Посол Италии нашел способ сблизить Европу и Россию

Лучший способ сблизить народы России и Европы — облегчить визовый режим между РФ и ЕС. Об этом заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано, сообщила «Газета.ru».

«Мы должны стремиться максимально сблизить европейский и российский народы. Я считаю, что лучший способ для этого — облегчить визовый режим для въезда в ЕС из России, облегчить процесс получения визы для молодежи», — сказал он.

Дипломат надеется, что партнеры Италии в Евросоюзе тоже изберут такой путь.

С таким заявлением Терраччано выступил на II совместном семинаре Банка Интеза и Торгово-промышленной палаты РФ «Россия и Европа: новые вызовы для экономического сотрудничества и преодоление пандемии».

Италия многие годы поддерживает облегчение визового режима с Россией. Такие переговоры проводились, но в 2014 году их притормозили из-за кризиса в отношениях РФ и ЕС.