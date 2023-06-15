Мир 15 июня 2023, 10:31 Посол Ирана заявил о планах страны отменить визовый режим с Россией Посол Казем Джалали: Иран ждет ответа от России по отмене виз Unsplash

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Иран заинтересован в полной отмене визового режима с Россией и ждет от нее ответа по этому вопросу. Такое заявление сделал посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали в беседе с РБК на Петербургском международном экономическом форуме.

В 2023 году начнет действовать соглашение о безвизовом посещении России и Ирана гражданами этих стран в составе туристических групп. Однако Исламская Республика хотела бы полностью отменить визовый режим с РФ, отметил Джалали. По его словам, это соответствует запросу времени.

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«Мы занимались этим вопросом и ждем положительного ответа российской стороны», — сообщил посол.

О скорой отмене виз для туристических групп из России и Ирана говорил в марте глава Минэкономразвития Максим Решетников. Путешественники в составе групп от пяти до 50 человек смогут посещать две страны и пребывать там до 15 дней.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия и Иран производят около 80% взаиморасчетов в рублях и риалах. Доля доллара и евро составляет менее 20%. РФ и Исламская Республика рассматривают вопрос расчета в валютах других стран, в том числе в юанях.