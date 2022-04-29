Посол Ирана сообщил о сотрудничестве с Россией в сфере продовольствия

Россия и Иран продолжают взаимовыгодное сотрудничество в сфере продовольствия, несмотря на текущую ситуацию на Украине. Об этом РИА «Новости» сообщил посол восточной страны в Москве Казем Джалали.

«Мы продолжает работать с Россией, несмотря на нынешние условия. Все наши усилия направлены на продолжение сотрудничества в качестве добрососедства», — сообщил он.

Ранее российско-иранского делового совета Владимир Обыденов заявил, что Иран производит товары, которые по качеству ничуть не уступают ушедшим из России западным брендам.

По его словам, также перспективно сотрудничество с Ираном в строительной и медицинской сферах.

После начала специальной военной операции РФ на Украине ряд зарубежных брендов объявили об уходе из России, либо приостановили свою деятельность на территории страны.