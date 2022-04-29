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    29 апреля 2022, 07:30

    Посол Ирана сообщил о сотрудничестве с Россией в сфере продовольствия

    Посол Ирана в Москве Джалали сообщил о сотрудничестве с Россией в сфере продовольствия

    Максим Зинкин

    Россия и Иран продолжают взаимовыгодное сотрудничество в сфере продовольствия, несмотря на текущую ситуацию на Украине. Об этом РИА «Новости» сообщил посол восточной страны в Москве Казем Джалали.

    «Мы продолжает работать с Россией, несмотря на нынешние условия. Все наши усилия направлены на продолжение сотрудничества в качестве добрососедства», — сообщил он.

    Ранее российско-иранского делового совета Владимир Обыденов заявил, что Иран производит товары, которые по качеству ничуть не уступают ушедшим из России западным брендам.

    По его словам, также перспективно сотрудничество с Ираном в строительной и медицинской сферах.

    После начала специальной военной операции РФ на Украине ряд зарубежных брендов объявили об уходе из России, либо приостановили свою деятельность на территории страны.