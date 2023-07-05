Мир 05 июля 2023, 16:50 Посол Грузии на Украине уедет после рекомендации покинуть страну МИД Грузии: посол на Украине Закарашвили вернется в Тбилиси после требования властей Википедия

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Посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили в ближайшее время покинет столицу Украины и вернется в Тбилиси. Об этом заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, передал ТАСС.

Такое решение приняли после рекомендации украинских властей дипломату покинуть страну для консультаций из-за ситуации, связанной с экс-президентом Михаилом Саакашвили.

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«Посол вернется в Грузию в ближайший период», — заявил министр.

Он счел это решение украинских властей непонятным. Министр отметил, что в отношении бывшего президента все очевидно: все вопросы о том, насколько ответственно относится государство к правам заключенных, в числе которых и Саакашвили, не имеют под собой никаких оснований.

Накануне МИД Грузии назвал вмешательством в дела страны требование Украины передать Саакашвили. С таким заявлением выступила пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.