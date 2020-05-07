    07 мая 2020, 19:57

    Посол Греции восстановит дипломатические отношения с Сирией

    Алена Макаренко

    Греция намерена восстановить дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой (САР). Для этого назначен новый посол Тася Атанассиу, сообщило РИА ФАН со ссылкой на МИД Греции.

    Решение о назначении посла принял глава внешнеполитического ведомства Никос Дендиас.

    «Ее мандат будет включать в себя контакты по международным аспектам Сирии и связанной с этим гуманитарной деятельности, а также координацию действий с учетом продолжающихся усилий по восстановлению Сирии», — говорится в сообщении МИД Греции.

    Тася Атанассиу уже представляла Афины в Дамаске с 2009 по 2012 год. В то время она отвечала за приостановку работы греческого дипломатического органа, вызванную тогдашними условиями безопасности.

    Отношения между Грецией и Сирией оборвались в 2012 году.

    Греция и Сирия налаживают контакты в условиях конфликта между Афинами и Анкарой. Ранее мигранты из Турции прибыли на греческие острова в Эгейском море и устроили там беспорядки.