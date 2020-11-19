Посол Германии заявил, что Россия очистила Литву от фашизма ради «репрессивного правления». Придется объясняться

Москва ждет от Берлина объяснений из-за слов посла ФРГ в Литве о Второй мировой войне. Он заявил, что СССР собирался установить на освобожденных от фашизма территориях «сталинское репрессивное правление».

«Мы возмущены выступлением немецкого посла. С учетом истории Второй мировой войны и роли Германии, ее народа в самом кровавом конфликте человечества вышеупомянутое выступление посла ФРГ в Литве прозвучало особенно цинично и вызывающе», — заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова передает ТАСС.

Захарова также отметила, что Германия должна объяснить слова своего посла, а также определить позицию относительно этого высказывания — дистанцироваться от него или нет. По мнению официального представителя МИД, подобные случаи «циничных» высказываний, к сожалению, не единичны.

Германия все чаще пытается приравнять СССР и Третий рейх, сделать похожими коммунистический и фашистский режимы. По мнению Захаровой, это делается, чтобы «выхолостить ответственность Германии за бесчеловечные преступления нацизма».