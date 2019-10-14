Посол Франции заявила, что переговоры в «нормандском формате» могут состояться в ноябре

Меркель и Зеленский обсудили условия нового «нормандского саммита» Подробнее

Во время выступления в дискуссионном клубе «Валдай» посол Франции в России Сильви Берманн заявила о необходимости встречи в «нормандском формате», предположительно, в ноябре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал в сентябре, что главы РФ, Германии, Франции и Украины хотят возобновления переговоров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь говорил о том, что Украина может в ходе встречи лидеров «нормандской четверки» попытаться добиться пересмотра более ранних договоренностей. Лавров подчеркивал, что допустить этого нельзя.

1 октября о подготовке к саммиту в «нормандском формате» сообщил Дмитрий Песков.