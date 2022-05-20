Посол Франции в Великобритании возглавила МИД своей страны

Новым главой французского МИД стала посол Франции в Великобритании Катрин Колонна. Об этом сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер в эфире BFMTV.

«Назначить госпожу Катрин Колонну министром Европы и иностранных дел, господина Себастьяна Лекорню — министром вооруженных сил страны», — произнес Колер.

Свои посты в новом правительстве Франции сохранили глава МВД Жеральд Дарманен и министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

Катрин Колонна является послом Франции в Великобритании с сентября 2019 года, напомнил ТАСС. Перед этим она была главой дипломатической миссии в Италии и постоянного представительства при ЮНЕСКО. С 1995 по 2004 год, в период президентства Жака Ширака, являлась официальным представителем Елисейского дворца. С 2005 до 2007 года была министром — делегатом по европейским делам.

Колонна — одна из всего лишь трех француженок, имеющих личный ранг Посла Франции.