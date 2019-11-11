Посол Франции в Киеве заявил, что называть дату переговоров «нормандской четверки» преждевременно

Переговоры лидеров Украины, Германии, Франции и России обсуждаются уже давно. Основным условием для встречи было принятие «формулы Штайнмайера» и разведение сил на Донбассе в зоне конфликта.

«Сейчас разведение сил уже осуществлено, оно было проведено на выходных. … Так что мы ожидаем проведения саммита. Пока нет подтверждения дат», — отметил посол.

Он заявил, что переговоры могут состояться до окончания ноября. Однако о конкретной дате говорить пока «преждевременно».

Отмечается, что ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что уже назначена предварительная дата встречи «нормандской четверки».