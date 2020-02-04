Посол Франции в Киеве назвал необходимым диалог с Россией

Он пояснил, что тактика держать Россию на расстоянии привела к тому, что «нормандский саммит» не собирался несколько лет.

Придя к власти, президент Франции Эммануэль Макрон начал восстанавливать доверительные отношения с Россией. Все началось с контактов с Владимиром Путиным. При этом официальный Париж не менял свою позицию ни по территориальной целостности Украины, ни по введенным Евросоюзом против России санкциям.

«Диалог — да. Но диалог требовательный, приносящий результаты. Мы видим возвращение к „нормандскому формату“. Это напрямую связано с тем, что мы работали над восстановлением доверия между Путиным и Зеленским», — отметил Этьен де Понсен.

Он подчеркнул, что Россия — это крупный партнер с военной силой и экономической мощью. У Франции есть свои интересы как в России, так и на Украине, поэтому диалог с Москвой нужно продолжать.

Этьен де Понсен назвал прошедший в Париже саммит «нормандской четверки» только началом. Он отметил, что настоящие переговоры, которые могут привести к каким-либо результатам, должны пройти в апреле, когда лидеры четырех государств соберутся снова. Не исключено, что встреча пройдет в Берлине.

При этом Франция считает, что менять уже принятые Минские соглашения нельзя, как того хочет Киев. Можно только уточнить некоторые пункты, но не более.

«Сегодня нет лучшего документа, который бы давал возможность продвигаться в урегулировании конфликта. Также пока не изобрели лучшего дипломатического формата работы, чем встречи России, Франции, Германии и Украины», — подытожил он.

Саммит «нормандской четверки» прошел в Париже 9 декабря. Там впервые президент России Владимир Путин встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским для двусторонних переговоров. На итоговой пресс-конференции президент Украины заявил о продолжении разведения войск и обмена удерживаемыми лицами. Однако он уточнил, что Киев просит передать ему контроль над границей. Владимир Путин напомнил, что в итоговом коммюнике, которое подписали все участники, говорится о необходимости выполнения Минских соглашений. А конкретно — развести силы, разминировать территории и предоставить Донбассу особый статус.