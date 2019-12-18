Посол Франции признал, что его страна к антироссийским санкциям не стремилась

Посол Франции Сильви Берманн перед отъездом из Москвы рассказала, как ей работалось в России. Она заявила, что улучшение отношений между странами является предметом ее гордости. Берманн стала первой женщиной, возглавившей дипмиссии Франции в Великобритании, КНР и России.

В интервью газете «Коммерсант» Сильви Берманн сообщила, что отношения между Францией и Россией стали гораздо лучше, чем в 2017 году, когда она заняла свой пост.

Дипломат признала, что большую роль сыграл в этом президент страны Эммануэль Макрон, который решил восстановить диалог с Москвой.

«В 2019 году накануне саммита G7 он принимал президента России у себя в Брегансоне. Я была на этой встрече, это была долгая, насыщенная беседа, отличавшаяся, как мне показалось, взаимным уважением и доверием. Потом была еще очень внятная речь президента Макрона перед послами Франции за рубежом, визит в Москву глав МИД и Минобороны и, наконец, новый саммит в „нормандском формате“», — сказала Сильви Берманн.

На вопрос, будут ли когда-нибудь отменены санкции в отношении России посол ответила, что это зависит от многих условий.

Конечно, санкции — это не то, к чему мы стремились, но они были введены после Крыма и … Донбасса. И их отмена увязана с выполнением минских договоренностей. Если удастся их реализовать и урегулировать ситуацию на Украине, вопрос о будущем санкций стоило бы рассмотреть, для начала, скажем, смягчив их, прежде чем затем уже их снимать Сильви Берманн Посол Франции в России

Она отметила, что отмена санкций вполне возможна в течение ближайших пяти лет. Посол Франции подчеркнула, что Россия очень важная страна и постоянный член Совбеза ООН. Без нее нельзя урегулировать целый ряд мировых кризисов.

К тому же Франция занимает первое место среди иностранных работодателей в России и по объему накопленных инвестиций. Сейчас европейские механизмы финансирования заморожены. Сильви Берманн напомнила, что министр финансов Франции Пьер Вимон подчеркнул, что готовящиеся новые экстерриториальные санкции США неприемлемы.

«Нельзя, чтобы другая страна решала, с кем Франции можно или нельзя вести бизнес… Но мы не можем принять того, что какая-то страна хочет принимать решения за нас», — резюмировала посол Франции.