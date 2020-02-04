Посол Франции посоветовал Киеву повременить с вопросом о Крыме

В интервью украинскому телеканалу дипломат подчеркнул, что Украине навредила экономическая блокада РФ. По его словам, это сказалось на эффективности переговоров в «нормандском формате».

На вопросы о Крыме де Понсен ответил, что в повестку саммита «нормандской четверки» эту тему включать преждевременно. Он подчеркнул, что это «ничего не даст» и «потянет на дно весь корабль».

Он также ушел от ответа на вопрос о сроках, на которые необходимо отложить решение вопроса о полуострове.

«Я не могу делать прогнозов относительно десяти лет или более. Еще раз: давайте завершим переговоры по Донбассу, а по Крыму — посмотрим», — заключил де Понсен.