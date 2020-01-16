Посол ЕС в России увидел предпосылки к нормализации диалога между РФ и Европой

«Есть некоторые предпосылки для дальнейшего улучшения, в частности возвращение России в Совет Европы», — признал Эдерер.

Посол отметил, что политика ЕС в отношении России изменилась не сильно, хотя и сменился состав Еврокомиссии. По его словам, многое зависит от реализации Минских соглашений. Кроме того, «положительным аспектом» Эдерер назвал договор о транзите газа между Москвой и Киевом.

«Мы ждем дальнейшего прогресса по выполнению Минских соглашений до нормандского саммита в Берлине в апреле этого года. Мы надеемся, что на нем можно будет констатировать новые подвижки», — заявил дипломат.

Эдерер отметил, что видит в этом «знаки для осторожного оптимизма» относительно дальнейших отношений Москвы и Брюсселя.