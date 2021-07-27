Посол Эфиопии объяснил, зачем в стране с собой носят портрет Путина

Посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау рассказал, что в его стране очень любят и хорошо знают Россию, а также с уважением относятся к ее президенту Владимиру Путину. Как выяснилось, некоторые жители даже носят с собой его фотографию.

«Эфиопы знают Россию очень хорошо. Если вы сейчас подойдете к человеку в Эфиопии и спросите его о России, он вам расскажет больше, чем вы знаете. Потому что Россия на разных этапах помогала нашей стране», — рассказал он РИА «Новости».

Он добавил, что к гражданам России эфиопы очень хорошо относятся. Иногда при себе у жителя Эфиопии можно обнаружить портрет Владимира Путина, объяснил посол. Он подчеркнул, что Россия в Эфиопии — любимая страна.

Тегену Аргау напомнил, что Россию и Эфиопию объединяет не только православная религия, но и Пушкин, так как Эфиопия является родиной его предков. Еще многие эфиопы в свое время закончили советские вузы, некоторые и сейчас едут учиться в Россию. Это не у всех получается, так как за обучение теперь приходится платить.