Посол дал оценку отношениям ЕС и России

Дипломат ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил об ухудшении взаимоотношений между Москвой и Брюсселем. Он заявил, что у сторон осталось не слишком много возможностей сотрудничать. Об этом рассказал сайт «Русская планета».

«Пока, возможно, мы не достигли дна», — заключил Эдерер. Посол Евросоюза уверен, что диалогу конфликтующих мешает ситуация между Чехией и Россией. Также, по его мнению, вредит демонстрация военного потенциала России у границ Украины. Ранее напряженность с западом отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.