Посол Чехии потребовал от Москвы разъяснений после внесения в список недружественных стран

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька заявил, что пока не может сказать, что значит включение страны в список недружественных России стран. Москва должна дать разъяснение конкретных последствий, добавил дипломат.

«Будем ждать российскую реакцию. Они должны нам, собственно, объяснить, что в практической деятельности посольства и генеральных консульств в будущем это должно означать», — заявил Пивонька «Чешскому радио».

По словам посла, Чехия будет «ждать ответа России». В МИД Чехии ранее заявили, что это решение России нарушает международное право и ведет к эскалацию отношений Москвы и Праги.

Включение Чехии в список недружественных стран последовало после того, как власти этой страны обвинили Россию в причастности к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и выслали 18 российских дипломатов. Москва ответила высылкой 20 дипсотрудников. А 14 мая включала Чехию в данный список. Туда же попали и США.

В Евросоюзе выразили сожаление по поводу перечня недружественных государств и призвали Москву «пересмотреть свое решение».