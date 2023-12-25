Мир 25 декабря 2023, 18:49 Посол Боцан-Харченко опроверг сведения о народной революции в Сербии

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Запад выдает беспорядки в Белграде за ситуацию во всей Сербии, однако никакой народной революции нет. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Александр Боцан-Харченко в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

Дипломат также отметил, что сейчас в сербской столице спокойно, полиция пресекла эскалацию насилия. Сами же демонстрации начались после выборов по «майданному» сценарию, добавил эксперт.