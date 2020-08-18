Посол Белоруссии в Словакии заявил об отставке. Игорь Лещеня поддержал протестующих

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня решил оставить дипломатический пост. Экс-помощник президента, который ранее поддержал протестующих, подал заявление об отставке.

Лещеня подтвердил свое намерение в беседе с порталом Тut.bу и назвал его логичным шагом из-за сложившейся ситуации.

«Я действительно подал заявление об отставке. Это — логичный шаг. <…> Как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки», — рассказал посол.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что решение об отставке Игоря Лещени будет принимать глава государства. Он же рассматривает ситуации, когда дипломаты дают «самоотвод». Указа об освобождении Лещени от занимаемой должности не было.

Посол Белоруссии в Словакии и экс-помощник президента Игорь Лещеня 16 августа записал видеообращение, в котором поддержал вышедших на мирные протесты белорусов. Он заявил о своей солидарности с вышедшими на улицы городов республики.

В белорусском МИД Игорь Лещеня работает с 1994 года. С 2002 по 2006 годы занимал должность помощника президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Послом в Словакии его назначили в 2016 году.

Протесты в республике начались после президентских выборов 9 августа. ЦИК подсчитал, что победу на них одержал Александр Лукашенко с 80,1% голосов. Светлана Тихановская, которая была его основным конкурентом, получила 10,1%.