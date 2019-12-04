Посол Бельгии объяснил, почему нельзя закрыть посольство ДНР
Посол Бельгии Жан-Артур Режибо рассказал об отношении Брюсселя к открытию в Бельгии посольства ДНР. Об этом сообщил сайт News.ru.
Дипломат объяснил, что так называемое «посольство Донецкой народной республики» не является дипломатическим представительством. Это некоммерческая организация, которую власти страны закрыть не могут по закону.
«Правда в этой истории то, что бельгийский гражданин вместе с примерно тремя другими людьми основал некоммерческую организацию в Бельгии, — уточнил дипломат. — Каждый наш гражданин может основать такое объединение. И если это просто организация, без публичного признания, никто не может им воспрепятствовать».
Ранее украинское посольство обращалось к властям Бельгии с просьбой закрыть «посольство» ДНР.