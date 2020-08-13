Посол Азербайджана в Сербии задержан за присвоение крупной суммы

«Гасанов обвиняется в нецелевом расходовании крупной суммы бюджетных средств, присвоении денег и других правонарушениях. Эльдар Гасанов был задержан в качестве подозреваемого в ходе следствия», — рассказали в ведомстве.

Помимо него, задержаны и некоторые должностные лица Министерства иностранных дел Азербайджана, сообщили «Вести Азербайджана», ссылаясь на СГБ страны. Это заведующий Управлением делами МИД, председатель тендерной комиссии МИД, начальник консульского управления и другие.

Расследование уголовного дела продолжается. Обвинение послу еще не предъявлено.

Эльдар Гасанов в 1990-е годы занимал должность генерального прокурора Азербайджана.

Ранее посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы обвинил Армению в попытке втянуть Россию в конфликт. За два года Азербайджан насчитал свыше 10 тысяч случаев нарушения перемирия со стороны Армении.