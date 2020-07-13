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    13 июля 2020, 18:51

    Посол Армении заявил о нежелании Азербаджана искать компромисс без войны

    Алена Кудырко

    Вардан Тоганян, посол Армении в России, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предположил, что Азербайджан намеренно решает возникший конфликт военными действиями, вместо мирных.

    «То, что постоянно происходит по всему периметру армяно-азербайджанской границы, говорит о нежелании Баку идти по переговорному процессу, найти компромисс», — рассказал Вардан Тоганян.

    По словам представителя Армении, сам президент Азербайджана заявил о своем разочаровании в переговорах, и единственном допустимом решении конфликта — силовом. Политик предложил с помощью спутников снимков выявить, кто первый развязал войну.

    Конфликт между странами возник из-за Нагорного Карабаха: Азербайджан требует возврата территории. Однако в Баку обвиняют Ереван в обострении ситуации.