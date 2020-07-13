Посол Армении заявил о нежелании Азербаджана искать компромисс без войны

«То, что постоянно происходит по всему периметру армяно-азербайджанской границы, говорит о нежелании Баку идти по переговорному процессу, найти компромисс», — рассказал Вардан Тоганян.

По словам представителя Армении, сам президент Азербайджана заявил о своем разочаровании в переговорах, и единственном допустимом решении конфликта — силовом. Политик предложил с помощью спутников снимков выявить, кто первый развязал войну.

Конфликт между странами возник из-за Нагорного Карабаха: Азербайджан требует возврата территории. Однако в Баку обвиняют Ереван в обострении ситуации.