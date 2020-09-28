Посол Армении подтвердил военное присутствие Турции в зоне конфликта в Нагорном Карабахе

«По нашей информации, за последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. <…> Их готовят в лагерях боевиков», — приводит агентство слова Тоганяна.

Посол добавил, что определить национальность турецких боевиков сложно.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан начали боевые действия на линии соприкосновения. Стороны обвиняют друг друга в военной агрессии. Баку и Ереван сообщили о погибших мирных жителях.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев ранее рассказал «360», что противостояние Армении и Азербайджана не закончится без дипломатических переговоров с участием России. По его словам, этот давний конфликт невозможно прекратить. Можно лишь остановить боевые действия, для чего необходимо провести многостороннюю встречу с участием министров иностранных дел и глав правительств.