Посол Антонов заверил, что Россия не угрожает США и их союзникам

Россия не угрожает США и их европейским союзникам. Звучащие с их стороны обвинения в «агрессивной ядерной риторике» безосновательны. Об этом в интервью американскому изданию Newsweek заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Обвинения нашей страны в „агрессивной ядерной риторике“ безосновательны. Подобные спекуляции — часть пропагандистской кампании, развернутой против России в ответ на наши шаги по нейтрализации угроз национальной безопасности, исходящих с украинской территории», — сказал Антонов.

По словам дипломата, Россия не угрожает Штатам и Европе, а предпринимает усилия для предотвращения эскалации украинского кризиса.

«Мы вынуждены предупреждать о возникающих рисках, связанных с вмешательством натовских государств в российскую специальную военную операцию», — отметил он

Он также напомнил что условия применения ядерного оружия прописаны в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Там, в частности, сказано, что его использование возможно в ответ на применение оружия массового уничтожения или в случае агрессии против страны, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин также напомнил, что в российской доктрине нанесение ядерного удара возможно только в качестве ответной меры. Превентивное же нападение является одним из приоритетов США.