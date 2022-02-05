Посол Антонов заявил об ожиданиях новых санкций от США

Власти США сводят вопросы международной безопасности только к Украине. Это в корне неверные действия, которыми они хотят скрыть реальное положение дел. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Он напомнил, что в подготовленных Россией документах о гарантиях безопасности стоял главный вопрос, должен ли мир соблюдать принятые ранее международные договоренности, одобренные ООН и Советам Безопасности или же подчиниться диктату новых правил, которые создают без участия нашей страны.

Антонов подчеркнул, что обвинения со стороны Запада о подготовке России к войне с Украиной не имеют под собой никаких оснований.

«Россия не собирается ни на кого нападать, нам это не нужно, не выгодно, это не отвечает нашим интересам. Строить какие-то иллюзорные проекты российской агрессии — это просто чепуха», — заявил он. При этом посол отметил, что американские дипломаты считают, что Россия просто повышает ставки и раскачивает ситуацию.

Такая позиция США привела к тому, что на встрече с представителями России в Вене 3 февраля на предложение снять все взаимные ограничения на работу дипломатов представители Вашингтона ответили отказом.

«К сожалению, на этих консультациях мы получили негативный ответ», — привел цитату Антонова RT.

Сейчас, по мнению Антонова, России следует ждать новых санкций. Но насколько серьезными они будут он сказать не смог. По его словам, американские политики пришли к единому мнению, что санкции нужны.

На вопрос о том, ждать ли полного разрыва дипломатических отношений между державами, посол ответить, что это компетенция президента России. Он добавил, что сотрудники дипмиссии продолжат нести свою службу до последнего человека, чтобы отстоять интересы страны и добиться нормализации отношений. В ситуацию, что США полностью хотят разорвать все связи с Россией он не верит.