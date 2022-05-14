Посол Антонов заявил о желании США ограничить использование «Сарматов» и «Посейдонов»

Американским властям не нравятся стратегическое вооружение России. Они хотели бы ограничить применение носителя беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» и межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По словам российского посла, администрации США очень не нравится «Посейдон», а также «Сармат».

«На всех встречах, которые у нас есть с представителями академических кругов, нам все время говорят, что в будущем соглашении по контролю над вооружениями надо запретить эти „Посейдоны“, конечно же, надо ограничить использование „Сарматов“ и так далее», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Также Антонов подчеркнул, что американская сторона практически полностью оборвала диалог с Россией.

В конце апреля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация планирует построить 46 стратегических ракетных комплексов шахтного базирования «Сармат». Он отметил, что «Сармат» можно использовать для ударов по заданным целям на практически неограниченных расстояниях.