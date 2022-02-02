Посол Антонов заявил, что обвинения России в нападении на другие страны безосновательны

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что обвинения России в использовании химического оружия и ее захвате других стран безосновательны. Его слова опубликовали на официальной странице посольства России в США.

Журналисты попросили дипломата прокомментировать слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Россия якобы пользуется химическим оружием и захватывает другие страны.

«Заявление официального представителя Белого дома — в корне лживое, направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества», — ответил Антонов.

Он объяснил, что Россия не вмешивается в дела других стран и придерживается международного права четко, в отличие от США, отличающихся агрессивной внешней политикой, повлекшей за собой проблемы в разных странах мира.

Также Антонов уточнил, что слова о том, что Россия якобы использует химоружие, тоже неправдивы, и США не предоставили никаких доказательств этому факту. Напротив, напомнил он, Штаты не ликвидировали химическое оружие, как должны были согласно обязательствам конвенции, а Россия уничтожила такие запасы.