Мир 13 апреля 2023, 01:21 Посол Антонов заявил, что новые санкции США нанесут репутационный ущерб Вашингтону Посол Антонов: новые санкции США нанесут урон деловой репутации Вашингтона в мире РИА «Новости»

Читать 360tv в

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новые американские санкции не отразятся на позиции Москвы, но могут повлечь ущерб репутации Вашингтона. Слова дипломата опубликовал Telegram-канал посольства.

«Предпринимаемые администрацией недружественные шаги не способны повлиять на подходы и позиции нашей страны. Нанесут лишь новый ощутимый урон деловой репутации Соединенных Штатов в глазах остального мира», — сообщил Антонов.

Реклама

Российский посол отметил, что попытки США наказать Россию только подтверждают бессилие Белого дома в попытке добиться отказа Москвы от защиты своих национальных интересов.

Речь идет и о рестрикциях в отношении детско-юношеской патриотической организации, и о санкциях против Росатома. Последнее, по мнению дипломата, заключается в попытке обойти честную конкуренцию на зарубежных площадках.

«Судя по всему, сверхдоходы местных нефтяников и газовиков, „снимающих сливки“ с терактов против трубопроводов системы „Северный поток“ и обрушения энергосвязей России и Европы, не дают покоя и атомщикам», — поделился мнением Антонов.

При этом европейские союзники США далеко не в восторге от очередного санкционного выпада Вашингтона, который призван осложнить взаимодействие третьих стран с российскими контрагентами, заметил посол.

«Ведь ни для кого не секрет, что экономическое процветание стран Европы во многом зиждилось на бесперебойных поставках дешевых и высококлассных энергоносителей из Российской Федерации», — резюмировал дипломат.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против вице-премьера России Марата Хуснуллина. Ограничения также коснулись компании «МегаФон», патриотического общественного движения «Юнармия», ЧВК «Патриот» и «Металлоинвест».