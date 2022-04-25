Посол Антонов: в мире много проблем, которые не решить без сотрудничества США и России

В современном мире накопилось большое число проблем, которые вряд ли можно урегулировать без взаимодействия России и США. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Свое заявление он приурочил к очередной годовщине встречи советских и американских солдат на Эльбе 25 апреля 1945 года. Слова Антонова приведены в Telegram-канале российского диппредставительства.

«Встреча на Эльбе — яркий символ боевого братства СССР и США. <…> В условиях глубочайшего кризиса в российско-американских отношениях мы можем и обязаны обратиться к опыту тех, кто имел мудрость и смелость подняться над разногласиями ради решения совместных задач. В современном мире накопилось много проблем, которые вряд ли можно урегулировать без взаимодействия Москвы и Вашингтона», — сказал посол.

Он отметил, что в то время союзники на фронте думали о том, как сделать победу «поворотным пунктом в истории народов, с которого начнется эпоха устойчивых мирных отношений между государствами». Долг ныне живущих — помнить об уроках Второй мировой войны, подчеркнул Антонов.

Дипломат также заявил, что Россия всегда будет отдавать дань уважения мужеству братьев по оружию и чтить память тех, кто пожертвовал жизнь в борьбе «с самым страшным злом XX века».

«Поставки из США и других стран помогли Красной армии приблизить нашу общую Победу», — добавил Анатолий Антонов.

Ранее посол сообщил, что американские власти отменили проведение ежегодной торжественной церемонии в память о встрече солдат СССР и США на Эльбе в 1945 году. Памятное мероприятие традиционно проходило на Арлингтонском кладбище у мемориала «Дух Эльбы».