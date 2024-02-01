Мир 01 февраля 2024, 07:28 Посол Антонов рассказал о последствиях передачи Украине снарядов GLSDB Посол России в Вашингтоне Антонов: США не хотят завершать конфликт на Украине Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Соединенные Штаты своими поставками высокоточных реактивных снарядов GLSDB подталкивают Украину на новые военные преступления после сбитого самолета Ил-76. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова привели в посольстве РФ в США в Telegram-канале.

«Вместо того, чтобы признать ужасающее преступление собственных „клиентов“, США направляют им новую смертоносную продукцию. Таким образом даже не словами, а делом подзуживая марионеток на новые злодеяния», — отметил он.

Реклама

Дипломат уточнил, что Россия считает этот шаг властей США особой реакцией «на теракт украинских головорезов», которые сбили российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту из американского же оружия — зенитного комплекса Patriot.

По его словам, поставки GLSDB указывают на нежелание США прийти к скорейшему завершению конфликта. Администрация Белого дома хочет «продлить агонию киевского режима», резюмировал дипломат.

Накануне официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты поставят Украине снаряды GLSDB. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд уточнила, что высокоточные реактивные боеприпасы уже направляли ВСУ.