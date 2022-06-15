Посол Антонов призвал прекратить провоцировать геноцид русскоязычных

США должны прекратить стравливать братские народы РФ и Украины. Посол России в стране Анатолий Антонов также призвал прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения.

Заявление дипломата опубликовало российское диппредставительство в своем Telegram-канале.

«Призываем Соединенные Штаты прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения, а также стравливать два братских народа», — сказал Антонов.

Ранее замминистра обороны США Колин Кол сообщил, что украинские военнослужащие проходят обучение по использованию реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS, которые им поставил Вашингтон в рамках пакета военной помощи.

В ответ на комментарий американского политика Антонов указал на слепоту США в идее победы над Россией. В Соединенных Штатах предпочли не обращать внимание на действия ВСУ, которые они производят с помощью западной артиллерии.

«Можно только ужаснуться вероятными последствиями применения нацистами РСЗО HIMARS при ударах по городам и другим гражданским объектам», — заметил дипломат.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о «подлой позиции некоторых европейских СМИ», перекладывающих вину за обстрел Донецка с Украины на Россию. Политик предупредил, что всех виновных в произошедшем ждет возмездие.