Продолжающиеся поставки оружия США на Украину закручивают спираль конфликта и увеличивают угрозу дальнейшей эскалации, последствия которой могут быть абсолютно непредсказуемыми. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ. Текст опубликован в Telegram-канале российского диппредставительства.

«Безоглядное и безответное накачивание Украины оружием лишь закручивает спираль конфликта и повышает угрозы дальнейшей эскалации с непредсказуемыми последствиями», — заявил Антонов.

По словам посла, администрация США наращивает передачу Киеву вооружений. Если раньше поставлялись ПЗРК и ПТРК, то теперь дело дошло до тяжелой артиллерии, РСЗО и, по всей видимости, средств ПВО.

Антонов также отметил, что Штаты вдобавок к этому снабжают Украины разведданными, дают консультации, «как действовать на поле боя» и не пытаются призвать к ограничению притока иностранных легионеров в подразделения ВСУ.

«Подобная линия создает дополнительные риски в отношениях между крупнейшими ядерными державами», — резюмировал посол.

Ранее аналитик издания Asia Times Стивен Брайен предупредил, что у западных стран сокращаются арсеналы оружия, которые будет непросто быстро восполнить. По мнению Брайена, Штаты и их страны-партнеры могут участвовать только в военных конфликтах, которые занимают небольшой промежуток времени. Как только сроки увеличиваются, их арсеналы оказываются разорены. А восстанавливать их приходится долго.