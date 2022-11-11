Мир 11 ноября 2022, 11:02 Посол Антонов не исключил изменений в вопросах выделения помощи США для Украины Посол Антонов: изменение баланса в Конгрессе США отразится на дискуссиях о помощи Украине Defense.gov

Читать 360tv в

Изменение баланса сил в нижней палате Конгресса после промежуточных выборов может осложнить дискуссии по дальнейшему выделению помощи Украине. Об этом в беседе с газетой «Известия» сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат обратил внимание, что президент США Джо Байден 9 ноября прямо заявил о неизменном политическом курсе страны в отношении России и Украины. То есть итоги промежуточных выборов на нем не отразятся никак, добавил он.

Реклама

Вместе с тем, по его мнению, некоторые перемены ожидать все-таки стоит в части поддержки Украины.

Реклама

«Наверное, из-за изменения баланса сил в нижней палате Конгресса дискуссии по будущим деньгам для Киева будут проходить более сложно», — сказал Антонов.

По его мнению, в США повысят спрос с администрации за использование бюджетных средств. Но в сущности ничего не поменяется, заключил посол.

Промежуточные выборы в Конгресс США завершились в 08:00 9 ноября.