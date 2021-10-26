Посол Антонов назвал условие для обсуждения нестратегического ядерного оружия

Для обсуждения с США нестратегического ядерного оружия обязательное предварительное условие — это его вывод из Европы. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов.

«Россия в этом отношении занимает последовательную позицию. Обязательное предварительное условие для обсуждения нестратегического ядерного оружия — вывод из Европы американских боезарядов данного класса на национальную территорию. А также — ликвидация инфраструктуры по хранению и обслуживанию указанных вооружений, прекращение практики „совместных ядерных миссий“ в рамках НАТО», — привело РИА «Новости» слова Антонова.

Об этом посол заявил, выступая на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения имени Дж.Мартина при Миддлберийском институте.

По его словам, Россия настроена на юридически обязывающее соглашения с США по стратегической стабильности, но не исключает и другие форматы. Антонов отметил, что нельзя допустить ситуации, когда Россия и США останутся без контрольных механизмов в стратегической сфере после истечения действия ДНСВ.

Диалог, который ведут два государства, могут вывести их на пакет договоренностей о контроле над вооружениями и снижению рисков, сказал российский посол.

Антонов также заявил, что России и США предстоит непростой разговор по ракетам средней и меньшей дальности. По его словам, нужно не допустить гонку таких вооружений, важно обсуждать и гиперзвуковые неядерные средства, стратегические беспилотники.