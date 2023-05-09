Мир 09 мая 2023, 00:26 Посол Антонов назвал «разбоем русофобов» вандализм в отношении русской часовни в США Посол Антонов: русофобы осквернили часовню на русском участке кладбища в Вашингтоне РИА «Новости»

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Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал акт вандализма в отношении православной часовни на русском участке кладбища в Вашингтоне. В своем видеообращении дипломат назвал это проявлением «разбоя русофобов».

По мнению дипломата, людьми, которые в минувшие выходные взломали двери, разбили окна и залили краской фрески в часовне на кладбище Рок-Крик, двигала антироссийская ненависть.

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«Сегодня ночью русофобы осквернили православную часовню на русском участке кладбища в Вашингтоне. На почве антироссийской ненависти вандалы посягнули на святое. В церкви совершен разбой», — сказал Антонов.

Дипломат добавил, что вандалы разгромили многие места упокоения русских верующих.

Часовня, о которой идет речь, освящена в честь Иверской Монреальской иконы Божией Матери. Она действует при соборе святого Иоанна Предтечи.

Ранее о нападении вандалов на часовню на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне рассказал настоятель собора Святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне протоиерей Виктор Потапов. Священник пояснил, что неизвестные проникли в часовню через взломанные двери. Оказавшись внутри, они разбили окна и разбросали церковную утварь.