09 мая 2023, 00:26
Посол Антонов назвал «разбоем русофобов» вандализм в отношении русской часовни в США
Посол Антонов: русофобы осквернили часовню на русском участке кладбища в Вашингтоне
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал акт вандализма в отношении православной часовни на русском участке кладбища в Вашингтоне. В своем видеообращении дипломат назвал это проявлением «разбоя русофобов».
По мнению дипломата, людьми, которые в минувшие выходные взломали двери, разбили окна и залили краской фрески в часовне на кладбище Рок-Крик, двигала антироссийская ненависть.
Реклама
«Сегодня ночью русофобы осквернили православную часовню на русском участке кладбища в Вашингтоне. На почве антироссийской ненависти вандалы посягнули на святое. В церкви совершен разбой», — сказал Антонов.
Дипломат добавил, что вандалы разгромили многие места упокоения русских верующих.
Часовня, о которой идет речь, освящена в честь Иверской Монреальской иконы Божией Матери. Она действует при соборе святого Иоанна Предтечи.
Ранее о нападении вандалов на часовню на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне рассказал настоятель собора Святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне протоиерей Виктор Потапов. Священник пояснил, что неизвестные проникли в часовню через взломанные двери. Оказавшись внутри, они разбили окна и разбросали церковную утварь.
США
Русофобия
Реклама
Реклама